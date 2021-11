Einbruch in Viersen : Einbrecher hebeln Türe auf

Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise. Foto: dpa/Friso Gentsch

Viersen Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus an der Lambersartstraße in Viersen.

Wie ein Sprecher berichtete, hebelten die Täter am Montag zwischen 15 und 21.45 Uhr eine Wohnungstür auf. In der Wohnung sollen sie diverse Schränke und Schubladen durchwühlt haben.

Über den Umfang der Beute ist nach Polizeiangaben derzeit nichts bekannt. Hinweise zur Tat erbitten die Ermittler unter Ruf 02162 3770.

(naf)