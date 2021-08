Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Die Sieben-Tages-Inzidenz geht zurück

Kreis Mettmann Weniger Krankheitsfälle und nur sieben Neuerkrankungen lassen die Inzidenz zurückgehen. Die Zahl der Corona-Patienten in Krankenhäusern steigt weiter.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Dienstag kreisweit 230 Infizierte erfasst, 2 weniger als am Montag. Davon leben in Erkrath 26 (-1), in Haan 14 (+/-0), in Heiligenhaus 16 (-1), in Hilden 34 (+/-0), in Langenfeld 18 (+/-0), in Mettmann 18 (-1), in Monheim 12 (-1), in Ratingen 61 (-2), in Velbert 29 (+3) und in Wülfrath 2 (+1).