Monheim: Stadt Monheim will wieder „flüssiger“ werden

Monheim Wenn die Töchter jetzt Kredite auf dem freien Markt aufnehmen sollen, hat das auch mit dem EU-Beihilfe-Recht zu tun.

Die Stadt wolle lieber einen guten Teil der 450 Millionen Euro an Haushaltsüberschüssen, die man in den letzten Jahren erwirtschaftet habe, in die Liquiditätsrücklage stecken, so Zimmermann. Die Stadt brauche selber liquide Mittel, um für die weiteren geplanten Projekte entweder ihre Töchter mit weiterem Eigenkapital auszustatten oder diese zu 100 Prozent aus dem Haushalt zu finanzieren. Wenn man weiter so viel Geld in den Gesellschaften binde, „könnten die vielen geplanten Projekte diese Summe am Ende übersteigen. Wir wollen künftig nicht in die Situation kommen, selber Kredite aufnehmen zu müssen“, so Zimmermann. Die Schuldenfreiheit sei ein wichtiges Marketinginstrument. Wenn demnächst der Anlagebeirat tage werde offenbar werden, dass „die Liquidität deutlich abgeschmolzen“ ist, sagte er.