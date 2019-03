Langenfeld: Container für Gartenabfälle stehen am Samstag bereit

LANGENFELD Gartenabfälle werden mit Containern an folgenden Samstagen dezentral in den Stadtteilen gesammelt: 23. und 30. März, 6. und 13. April.

Standorte sind in Berghausen an der Treibstraße (Wendehammer); in Langfort an der Straße Zum Stadion; in Reusrath auf dem Reusrather Platz; in Richrath auf dem Schützenplatz an der Kaiserstraße 60; in Immigrath an der Sporthalle Im Bruchfeld sowie zusätzlich im Wendehammer an der Bogenstraße (Nähe Kleingartenanlage Bärenbusch); in Wiescheid am Pöttgelände (Parkstraße). Die Stadt bittet, die Container ausschließlich zu den Öffnungszeiten (jeweils von 8.30 bis 13.30 Uhr) zu nutzen. Die Sammlung wird nur für Langenfelder Haushalte angeboten. Maximal wird ein Kubikmeter angenommen. Ausnahme: Baumwurzeln, Äste (dicker als 15 Zentimeter) und Altholz.