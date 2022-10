Monheim : Eislaufbahn lockt mit fast doppelt so viel Platz

Monheim Erstmals finde der Sternenzauber nicht vor dem Monheimer Rathaus statt, sondern auf dem neu gestalteten Eierplatz. Dort wird es auch mehr Platz für Schlittschuhläufer geben. Die Anmeldung für Schulen und Kitas beginnt.

(RP) Eislaufen unter freiem Himmel, beim Eisstockschießen Neues probieren, bei Punsch und Glühwein einfach entspannen und in stimmungsvoller Atmosphäre die Weihnachtseinkäufe erledigen. Der 8. Monheimer Sternenzauber findet in diesem Jahr erstmals nicht auf dem Rathausvorplatz, sondern auf dem neu gestalteten Eierplatz in Mitte statt. Mehr Platz, mehr Möglichkeiten heißt es dort und so wird auch die Eislaufbahn mit 425 Quadratmetern fast doppelt so groß wie in den Vorjahren. Ab sofort können im Buchungsportal über www.monheim.de/sternenzauber Reservierungen für Eisstockschießen und Eislaufen für Kita- und Schulgruppen gemacht werden.