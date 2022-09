Monheim : Ulla-Hahn-Haus sucht jugendliche Jury für Buchpreisvergabe

Monheim Im nächsten Jahr wird der Wiederworte-Preis des Ulla-Hahn-Hauses abermals verliehen. Ein hohes Preisgeld winkt. Doch dazu braucht es die passenden Juroren.

Dazu sucht die Kultureinrichtung der Stadt Monheim nun wieder Jugendliche zwischen zwölf und 16 Jahren, die Lust haben aktuelle Jugendbücher zu lesen, darüber zu diskutieren – und am Ende abzustimmen, welche Autorin oder welcher Autor den mit 10.000 Euro dotierten Preis erhalten soll. Die Jurymitglieder werden beim großen Festakt im nächsten Sommer aktiv dabei sein, wenn sie gemeinsam mit Bürgermeister Daniel Zimmermann und der Schriftstellerin Ulla Hahn den Preis an die Autorin oder den Autor des Siegerbuches überreichen.

Der Wiederworte-Preis, der alle zwei Jahre in Monheim am Rhein verliehen wird, ist mittlerweile einer der am höchsten dotiertesten und ein über die Stadtgrenzen hinaus bekannter Preis für Jugendliteratur. Der Name geht auf den gleichnamigen Gedichtband der Monheimer Schriftstellerin Ulla Hahn zurück.