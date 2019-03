Monheim: Manfred Klein erhält den Friebe-Preis

Monheim Viel Lob und Dank für den Streiter für Haus Bürgel und die Europa-Union.

So viel Lob am sonnigen Sonntag! Manfred Klein, Vorsitzender der Europa-Union in Monheim und Vorstandsmitglied beim Baumberger allgemeinen Bürgerverein, nahm im urigen Familien-Hofcafé Giebner den Ingeborg-Friebe-Ehrenpreis der SPD für sein ehrenamtliches Engagement entgegen. Er wurde dabei mit so vielen freundlichen Worten bedacht, dass er fast schon verlegen wirkte. Wer kennt ihn nicht, den unermüdlichen Streiter für Haus Bürgel, den geschichtsbegeisterten Monheimer, „der mit seinem Team in aufopfernder Vereinsarbeit diesen Flecken als Weltkulturerbe erhält“, so der begeisterte Laudator Ulrich Anhut. „Manfred Klein ist ein Leuchtturm der Orientierung“, schwärmte Anhut über den agilen Parteigenossen, dem seine 75 Jahre nicht anzumerken sind. Er sei ein großes Gegengewicht zu den vielen Egomanen in Politik und Gesellschaft, die heute die Schlagzeilen der Zeitungen und die sozialen Netzwerke füllten. Mit seinem Engagement in der Europa-Union steure Klein gegen diese Haltung, werbe für Menschlichkeit und bringe jegliche Information sachlich und verständlich rüber, so Anhut weiter.