Unfall in Langenfeld: Drei Verletzte nach Zusammenstoß von zwei Autos

Langenfeld Am Samstag hat sich in Langenfeld ein schwerer Unfall ereignet. Drei Menschen wurden bei einer Kollision verletzt. Eine Frau erlitt schwere Verletzungen.

Am Samstagabend gegen 18.35 Uhr fuhr ein 34-jähriger Mann aus Remscheid mit seinem Auto auf der Schneiderstraße in Langenfeld. Als er nach links in die Straße Hardt abbiegen wollte, übersah er den entgegenkommenden Wagen einer 41-Jährigen aus Leichlingen. An der Kreuzung stießen die Autos frontal zusammen.