Kreis Mettmann: Tierärzte raten zur Staupe-Impfung

Langenfeld/Monheim Im Kreis wurden drei infizierte Füchse gefunden. Sie sind keine Ausnahme.

Die Staupe geht um. Laut Daniela Hitzemann, Pressesprecherin im Kreis Mettmann, und der Monheimer Tierärztin Dr. Heike Kley ist das nicht ungewöhnlich und auch kein Grund zur Panik. „Staupe gibt es immer“, sagen die beiden Frauen unabhängig voneinander. Man habe sie diesmal bei einem turnusmäßigen Tollwut-Monitoring im Kreis mit untersucht und in der Tat drei Füchse gefunden, die am Staupe-Virus gestorben sind. Und zwar in Heiligenhaus, Ratingen und Haan.