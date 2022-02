Langenfelder übersieht rote Ampel : Autofahrer fährt Schlangenlinien

Die Polizei stoppte am frühen Samstagabend einen 48-jährigen Langenfelder, der völlig übermüdet mit seinem Auto unterwegs war. Foto: Polizei

Langenfeld Mit Schlangenlinien über die Autobahn gefahren

Schlangenlinien auf der Autobahn und das Überfahren einer roten Ampel löste am Samstag einen Polizeieinsatz in Langenfeld aus. Gegen 18 Uhr meldete ein 30-jähriger Zeuge der Polizei, dass ein Opel Astra auf der Straße Hardt eine rote Ampel im Kreuzungsbereich zur Solinger Straße missachtet hatte. Zuvor soll der Fahrzeugführer auf der Autobahn A3, aus Richtung Leverkusen kommend, auffällig Schlangenlinien gefahren sein. Eine Streifenwagenbesatzung stoppte die Fahrt des 48-jährigen Langenfelder Fahrers auf der Solinger Straße. Der Besitzer des schwarzen Opel Astra stritt ab, Alkohol getrunken zu haben und gab an, übermüdet zu sein. Außerdem habe er aufgrund einer zurückliegenden Augenoperation Probleme mit dem Sonnenlicht. Ein noch vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest verlief negativ, dennoch wies der Langenfelder deutliche Ausfallerscheinungen auf. Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts einer Straßenverkehrsgefährdung, bedingt durch einen körperlichen Mangel, ein. Den Führerschein des 48-Jährigen beschlagnahmten die Beamten. Sie untersagten dem Mann bis auf weiteres das Fahren mit führerscheinpflichtigen Fahrzeugen.