Langenfelder räumen auf : Nebel wabert über  das Further Moor

Moritz Schulze unterstützt die Pflegeaktion am Samstag im Further Moor in Langenfeld. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Über 30 ehrenamtliche Naturschützer helfen der biologischen Station Haus Bürgel am vergangenen Samstag bei den Aufräum- und Pflegearbeiten im Schutzgebiet.

Fast schon ein wenig schaurig präsentiert sich am vergangenen Samstagmorgen das Further Moor an Langenfelds Stadtgrenze zu Leichlingen. Nebelschwaden wabern über das große Naturschutzgebiet. Doch als der Nebel sich langsam auflöst, verwandelt sich die eben noch geheimnisvolle in eine neugierig machende, regelrecht einladende Atmosphäre.