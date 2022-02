Neuer Höchststand im Kreis Mettmann : Aktuell mehr als 10.000 Corona-Fälle im Kreis Mettmann

Das Gesundheitsamt meldet, dass aktuell bei insgesamt 10.237 Menschen im Kreis Mettmann das Coronavirus nachgewiesen werden konnte. 582 Neuinfektionen sind am Montag hinzugekommen. Unser Überblick über die Corona-Zahlen.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Montag 10.237 Infizierte erfasst, 476 mehr als am Sonntag. Davon leben in Erkrath 900 (+37, 39 neu infiziert), in Haan 652 (+23, 24 neu), in Heiligenhaus 543 (+39, 40 neu), in Hilden 1142 (+52, 52 neu), in Langenfeld 1330 (+93, 93 neu), in Mettmann 874 (+34, 35 neu), in Monheim 878 (+57, 55 neu – Abweichungen können entstehen, wenn Fälle zunächst einer falschen Stadt zugeschrieben waren), in Ratingen 1752 (+94, 96 neu), in Velbert 1620 (+32, 120 neu) und in Wülfrath 546 (+15, 28 neu). Insgesamt meldet das Gesundheitsamt für Montag 582 Neuinfektionen.