Handwerker aus Mettmann : 900 Euro statt Gefängnisstrafe

Mettmann Angeklagter soll erneut ohne Führerschein gefahren sein. Berufungsverfahren hob Freispruch auf und verhängte eine Geldstrafe. Auch Gefängnis wäre möglich gewesen.

Auch die Staatsanwaltschaft hatte sich der richterlichen Entscheidung nicht anschließen wollen und die Berufungskammer damit beauftragt, die Sache neu zu verhandeln. Und dort wurde es nun kurios inmitten des Tatvorwurfs, dass der Angeklagte ohne Führerschein gefahren sei. Das wiederum will ein Polizeibeamter gesehen haben, der am vermeintlichen Tattag auf dem Weg zur Polizeiwache am Adalbert-Bach-Platz war. Auf der Düsseldorfer Straße stadtauswärts fahrend, soll ihm der Angeklagte mit seinem VW-Transporter entgegengekommen sein. Wohlgemerkt, auf dem Fahrersitz sitzend - und neben ihm auf dem Beifahrersitz die Lebensgefährtin. Weil er das Auto, den Fahrer und auch das Kennzeichen aus ähnlichen Delikten gekannt haben soll, startete der Polizeibeamte ein Wendemanöver mitten auf der Düsseldorfer Straße, auf der es zu diesem Zeitpunkt zumindest stadtauswärts nur langsam vorangegangen sein soll. Dabei fuhr der Beamte erst eine Delle in die Felge des Streifenwagens, um sich dann auf der Gegenfahrbahn einzureihen.

Noch während des Wendemanövers will der Beamte gesehen haben, dass der VW-Transporter etwa 20 Sekunden lang bei Grün an der Ampel gestanden habe. Ein Kollege, ebenfalls im Streifenwagen, hatte einen anderen Zeitablauf vor Augen: Ein Augenblick sei es gewesen, vielleicht fünf Sekunden. Der Haken an der Sache: In diesen fünf Sekunden sollen der Angeklagte und die Beifahrerin die Plätze getauscht haben, denn als beide kurz darauf und angeblich auf Drängen der Polizeistreife an einer Bushaltestelle anhielten, habe die Frau auf dem Fahrersitz gesessen. Sie sei angeschnallt gewesen, so sagte es der eine Polizist aus. Der andere erinnerte sich daran, die Frau ohne Gurt gesehen zu haben.