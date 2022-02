Bunte Blumen für Langenfeld : Saatgutautomat wieder befüllt

Langenfeld Bunte Samenmischung aus heimischen Pflanzen für heimische Insekten bietet die Stadt ihren Bürgern für 50 Cent an. Es stehen mehrere Varianten zur Wahl.

Das Klimaschutzteam hat den Saatgutautomaten an der Solinger Straße am Rathaus mit Schächtelchen voller Wildblumensamen befüllt. Die Körner einer Schachtel reichen für jeweils drei bis fünf Quadratmeter, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Saatanleitungen finden sich in der Schachtel, Angaben zu den enthaltenen Arten sind unter www.langenfeld-summt.de zu finden. Die Kosten liegen pro Schachtel bei 50 Cent. Der Automat gibt nach Einwerfen einer entsprechenden Münze das Saatgut heraus. Damit können Langenfelder ihren Garten ein Stück insektenfreundlicher gestalten. Es stehen unterschiedliche Saatgutschachteln zur Verfügung: Eine Mischung für Schmetterlings- und Wildbienensaum und eine Wiesenmischung gibt es. Die Saummischung ist eher für Beete gedacht, in denen die Stauden nur einmal im Jahr zurückgeschnitten werden (am besten im Frühjahr, da in deren Stängeln Insekteneier überwintern), während eine Blumenwiese zwei- bis dreimal jährlich gemäht werden sollte. Wichtig sei in beiden Fällen, das Mahdgut abzuräumen, da sich nur auf mageren Flächen ein großer Artenreichtum einstellt. Eine richtige Blumenwiese braucht einige Jahre, bis sie ihre volle Pracht entfaltet. Die Beimischung einiger einjähriger Arten sorgt dafür, dass bereits in der ersten Saison schon etwas blüht.