Langenfeld : Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Langenfeld/Hilden Langenfelder Fußgänger wird in Hilden von Auto erfasst.

(og) Schwer verletzt worden ist ein 26-jähriger Langenfelder am Mittwoch gegen 19.25 Uhr auf der Walder Straße in Hilden. Wie die Polizei gestern mitteilte, wollte der 26-Jährige zufuß die Walder Straße Richtung Edeka überqueren. Dabei hat ihn eine 65-jährige Hildenerin, die mit ihrem Pkw auf der Walder Straße Richtung Hilden unterwegs war, vermutlich übersehen. Bei dem Zusammenstoß erlitt der 26-jährige Fußgänger Kopfverletzungen und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Den Schaden hat die Polizei noch nicht beziffert. Das Auto wurde abgeschleppt.