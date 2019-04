Hingehen : Punkrock in Immigrath

Punkrock in Immigrath

Langenfeld Im Kellercafé der Evangelischen Jugend spielen am Samstag „Arschrock“, „L:AF“ und „Halbzeit“.

„Zehn Jahre und kein bisschen leise“ – unter diesem Motto veranstaltet das Kellercafé der Evangelischen Jugend am Samstag, 19 Uhr, ein Konzert im Immigrather Gemeindehaus an der Hardt 23. „Arschrock“ und „L:AF“, beides Punkgrößen aus Langenfeld, feiern jeweils ihr zehnjähriges Bandbestehen. Als Unterstützung haben sich die beiden die Gruppe „Halbtags“ aus Köln eingeladen, die sich nahtlos in die Stilrichtung der Lokalmatadore einzufügen verspricht. „Und wer weiß, vielleicht gibt es ja die ein oder andere Überraschung für alle“, unkt Gemeindepädagoge Arnold Köppen. „Zehn Jahre Langenfelder Punkrock – das ist schon mal ein Meilenstein“, findet er. „Zehn Jahre Band-Freundschaft ist aber viel wichtiger. Deshalb wird zusammen gefeiert – und das gewohnt laut.“ Der Eintritt ist frei.