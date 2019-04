Monheim : Krankenhaus-Abriss liegt im Zeitplan

Die Mauern des ehemaligen Monheimer Krankenhauses an der Alten Schulstraße werden nach den Osterferien abgerissen. Foto: Rheinische Post/Stephan Meisel (mei)

Monheim Rein äußerlich scheint die Baustelle an der Alten Schulstraße in Monheim zu ruhen. Noch wird hinter den Mauern gearbeitet. Die großen Bagger für den finalen Abriss rücken erst nach den Osterferien an.

Thomas Groeneke wohnt an der Neustraße und blickt täglich genau auf den Vorplatz des alten Monheimer Krankenhauses, wo der Gesundheitscampus entstehen soll. „Da tut sich seit fünf bis sechs Wochen nichts“, sagt er. „Was ist da los“? Häufig werde er von anderen Monheimern angesprochen, könne dann aber nur mit den Schultern zucken. „Das ist doch von öffentlichem Interesse“, sagt Groeneke, der darüber nachdenkt, eine barrierefreie Wohnung auf dem künftigen Gesundheitscampus an der Alten Schulstraße zu beziehen.

Auch Bürgermeister Daniel Zimmermann, der selbst direkter Anwohner am alten St.-Josef-Hospital ist, hat keine Erklärung. „Alle notwendigen Beschlüsse und Genehmigungen für den Abriss liegen vor.“ Die Baugenehmigung sei in Arbeit, sagt die Leiterin der Bauaufsicht, Claudia Jung.

Alexander Kürten, Gesellschafter des Investors, der Absolut GmbH, ist entspannt. „Der Abriss läuft. Noch in diesem Monat kommen die großen Abrissbagger“, sagt er. Wenn es soweit ist, würde die Absolut GmbH Kinder zu diesem „Event“ einladen. „Sie können dann bestaunen, wie der Bagger sich in die Wände frisst.“ Dazu gebe es Bockwurst und Pommes.

„Wir sind im Zeitplan“, sagt Kürten, „auch wenn der beauftragte Bauunternehmer noch einen wichtigen anderen Auftrag zwischengeschoben hat“, so Kürten. Bislang habe die Firma Herzog aufwendig die unterschiedlichen Baustoffe entfernt und gesondert zu den jeweiligen Deponien transportiert. „So sieht es die Gesetzgebung vor“, erläutert Kürten. Ein Trafo musste versetzt werden. Nach dem Abriss der alten Mauern werde dann auch das Fundament ausgehoben. Kürten rechnet damit, dass diese Arbeiten Ende Juni abgeschlossen sein werden. „Das ist früher als geplant“, sagt er.