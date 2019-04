Monheim : VHS-Teilnehmer können sich auswechseln lassen

Dagmar Keuenhof leitet die Volkshochschule in Monheim und will sie kundenfreundlicher gestalten. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Die Monheimer Volkshochschule bietet ihren Kunden künftig die Möglichkeit, dass ein Ersatzmann den von ihnen begonnenen Kursus fortsetzt.

Dennoch haben sich einzelne Passagen der Entgeltordnung in der Praxis als überarbeitungswürdig erwiesen. So sollen alle Hemmnisse beim Anmeldeverfahren, die einer Steigerung von Anmeldungen entgegenstehen, beseitigt werden, um nicht potenzielle Neukunden abzuschrecken. Bisher war die Gewährung von Entgeltermäßigungen an die Befreiung vom Rundfunkbeitrag gekoppelt. „Das deckt jedoch nicht jeden Fall von sozialer Härte ab, deshalb soll dieser Passus so erweitert werden, dass die Ermäßigungen tatsächlich allen bedürftigen Personen zugutekommen.“ Gerade ältere Leute seien oft zu stolz, eine Befreiung von den GEZ-Gebühren zu beantragen und kämen so nicht in den Genuss der VHS-Ermäßigungen, erläutert Keuenhof auf RP-Nachfrage. Sie müssen dann allerdings vor der VHS ihre Einkommensverhältnisse offenlegen.