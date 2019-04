Monheim : Im Mai startet Tanzen für Anfänger in Baumberg

Monheim „Let’s Dance“ heißt das Motto beim Baumberger Turn- und Sportclub 1897 (BTSC). Wer Tanzen lernen oder seine Kenntnisse auffrischen möchte, ist eingeladen, samstagabends den neuen Anfängerkurs beim Baumberger Turn- und Sportclub (BTSC) zu besuchen.

Start ist im Mai. An acht Abenden von 18.30 bis 20 Uhr erlernen Teilnehmer nicht nur Grundfiguren aus den Lateinamerikanischen Tänzen wie Cha-Cha, Rumba, Jive, sondern auch Grundfiguren aus den Standardtänzen wie Langsamer Walzer, Tango oder Quickstep. Getanzt wird in Baumberg in der Sporthalle am Waldbeerenberg, Europaallee 1. Kursbeginn ist am 4. Mai um 18.30 Uhr. Die Gebühr beträgt für Nichtmitglieder 50 und für Mitglieder 40 Euro pro Person. Für weitere Infos und Anmeldungen stehen die Geschäftsstelle des BTSC, Sportanlage Waldbeerenberg, Europaallee 1, in Baumberg unter Telefon: 02137 60639 oder via E-Mail info@btsc1897ev.de zur Verfügung. Der Kursleiter ist mobil unter 0163 9733823 rreichbar. Tanzen ist ein anerkannter Gesundheitssport, wirbt der BTSC. Denn Tanzen stärkt nicht nur die körperliche, sondern auch die geistige Fitness.