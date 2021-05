„Pro Donna“ öffnet unter Corona-Bedingungen : Secondhand-Laden des SkF ist offen nach Anmeldung

Langenfeld Der Secondhand-Laden „Pro Donna“ des Sozialdienstes katholischer Frauen ist ab Mittwoch wieder geöffnet – allerdings unter strengen Corona-Bedingungen.

In dem Secondhand-Laden an der Solinger Straße 63 gelten Domasik erstmal eingeschränkte Öffnungszeiten: montags bis freitags jeweils von 10 bis 15 Uhr. „Auch die Annahme von Sachspenden ist ab dem 26. Mai wieder möglich“, sagt Domasik, „allerdings nur an drei Tagen in der Woche.“ Montags bis mittwochs können jeweils zwischen 10 und 15 Uhr gespendete Waren kontaktlos am Lagereingang um die Ecke (An der Tente; weiße Metalltür) abgegeben werden.