Junge Leute laut IG Bau besonders betroffen : Jede dritte Neueinstellung befristet

Kreis Mettmann Regelungen der Corona-Krise können für Beschäftigte mit befristeten Verträgen zur Falle werden, warnt Gewerkschafter Uwe Orlob von der IG Bau.

Nach Beobachtung der IG Bau sind befristete Stellen in Branchen wie der Gebäudereinigung oder der Landwirtschaft besonders stark verbreitet. Zumal junge Beschäftigte seien betroffen. „Wer als Berufseinsteiger eine Wohnung finden oder einen Kredit aufnehmen will, der hat mit einem befristeten Vertrag schlechte Karten. Wegen der Unsicherheit muss manchmal sogar der Wunsch nach eigenen Kindern vertagt werden“, kritisiert Orlob.

Nach Angaben des WSI waren im zweiten Quartal 2020 im bundesweiten Durchschnitt gut 39 Prozent aller Neueinstellungen befristet. In der Altersgruppe bis 25 Jahren hatten knapp 51 Prozent aller neu abgeschlossenen Verträge ein Ablaufdatum, Azubis nicht mitgerechnet. Frauen sind häufiger von Befristungen betroffen als Männer, auch ein Migrationshintergrund wirkt sich negativ aus, so das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). Im vergangenen Jahr wurden befristete Verträge laut IAB seltener verlängert, die Personalabgänge nach Befristungsende stiegen an und die Zahl der Übernahmen in unbefristete Beschäftigung sank deutlich.