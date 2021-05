Am Donnerstag, 27. Mai : Südlicher Teil der Nordstraße wegen Kranarbeiten gesperrt

LANGENFELD Verkehrsbehinderungen wegen Kranarbeiten an einem Tankstellengelände kündigt Stadtsprecher Andreas Voss für Donnerstag, 27. Mai an. „An diesem Tag muss für Autos der südliche Teil der Nordstraße zwischen Brückentor und der Hardt zwischen 6 und 22 Uhr gesperrt werden.“

Das Wohnviertel lasse sich normalerweise von der Hardt aus bis zur Einbahnstraße auf Höhe Brückentor erreichen, so Voss. „Dies wird am Donnerstag nicht möglich sein. Der von der Hardt kommende Verkehr muss dann über die Schneiderstraße und die Kronprinzstraße ausweichen, um von dort aus in die Nordstraße und die Straße Am Brückentor zu gelangen. „Der Verkehr vom Brückentor aus in Fahrtrichtung Hardt wird über die nur an diesem Tag aufgehobene Einbahnstraßenregel auf die Nordstraße über die Kronprinzstraße und die Schneiderstraße auf die Hardt geführt.“