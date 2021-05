Polizei sucht Zeugen : Monheimer E-Bike-Verleih startet nach Zerstörungen später

Monheim Wegen der mutwilligen Beschädigung von Leih-E-Bikes über Pfingsten muss der eigentlich für diese Woche geplante Start des städtischen Fahrradverleihsystem verschoben werden.

Insgesamt waren am Wochenende 15 Räder betroffen, hauptsächlich an den Verleih-Stationen am Mona Mare sowie am Haus der Chancen. Da alle Stadträder mit GPS ausgestattet sind, lassen sie sich rasch orten und wiederfinden. Die meisten wurden weitgehend unbeschädigt einfach irgendwo stehengelassen, einige Räder sind defekt. Die Stadt hat Anzeige erstattet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.