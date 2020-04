Mitmachen : Das Glück liegt im Garten

Langenfeld/Monheim Hier finden sich Leserfotos – eine Aktion zur aktuellen RP-Serie „Das Glück liegt im Garten“.

(gut) Die lilafarbene Clematisknospe und die gelbe Wilde Tulpe hat Hans Miss in seinem Garten in Richrath fotografiert. Sie sind – wie die anderen eingesandten RP-Leserfotos – ein Zeichen der Hoffnung auch in Corona-Zeiten. Gerade an diesem Wochenende wird sich der Frühling mit Temperaturen von bis zu 20 Grad und mehr Bahn brechen. Entsprechend heißt eine Serie, die derzeit in der RP läuft: „Das Glück liegt im Garten“. Bis zum 25. April erscheinen immer samstags und mittwochs insgesamt neun Folgen auf der Seite Panorama und Wissen. Weitere Leserfotos aus heimischen Gärten finden sich unter www.rp-online.de/langenfeld. Weitere Einsendungen gerne an langenfeld@rheinische-post.de.