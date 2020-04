Interview Karl Tymister : „Kurzarbeit auch für Kleinbetriebe“

langenfeld/Monheim Der Chef der Arbeitsagentur beantwortet Fragen zur Corona-Krise.

Tymister Ja, im Zusammenhang mit der Corona-Krise kann Kurzarbeit in zwei Fällen angemeldet werden: Zum einen aus wirtschaftlichen Gründen, zum Beispiel, wenn Zulieferungen ausbleiben oder Bestellungen storniert wurden. Zum anderen, wenn die vorübergehende Schließung angeordnet wurde.

Weihnachtsmarkt am Schloss Hohenlimburg wegen Corona abgesagt

Kaum Aussteller : Weihnachtsmarkt am Schloss Hohenlimburg wegen Corona abgesagt

Was muss ich als Arbeitgeber meinen Mitarbeitern sagen?

Was ist bei Azubis zu beachten?

Tymister Durch den Arbeitgeber bis zum Ende des Monats, in dem mit Kurzarbeit begonnen wird – bei der Arbeitsagentur, in deren Bezirk der Betrieb seinen Sitz hat.

Tymister Unternehmen im Kreis Mettmann, die für März Kurzarbeit beantragen möchten, müssen die Anzeige bei der Agentur für Arbeit Mettmann bis 31. März eingereicht haben. Hierbei zählt der Eingang bei der Agentur. Die Anzeige kann per Fax, per Post, per e-Mail oder online im eService gestellt werden.