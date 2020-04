Corona-Krise : Gericht verhandelt nur dringende Fälle

Die aktuelle Lage am Amtsgericht Langenfeld – mindestens noch bis zum 19. April. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Langenfelder Richter und Mitarbeiter arbeiten coronabedingt überwiegend im Home-Office.

Die Fälle, in denen jetzt noch entschieden wird, sind alle dringlich. Das können zum Beispiel bei Mietsachen Räumungsklagen, im Kindschaftsrecht drohende Kindesentziehungen oder im Familiengericht Gewaltschutzanträge bei häuslicher Gewalt sein. „Allerdings ist hier bisher kein mit der aktuellen Situation zu begründender Anstieg der Fallzahlen zu erkennen“, sagt Berger. Drohende Fristabläufe können ein weiterer Grund sein, etwa um ein fünftägiges Verfahren, bei dem schon vier Tage verhandelt wurde, zu Ende zu bringen, weil sonst der Prozess von vorne beginnen müsste. Im Zivilrecht sind einstweilige Verfügungen ein Thema, um eilige Ansprüche zu sichern, „wenn etwa ein Vermieter unberechtigt die Heizung abdreht“, nennt Berger ein denkbares Szenario.

Was Das Recht auf den gesetzlichen Richter bedeutet, dass jeder Anspruch hat auf eine im Voraus festgelegte und hinterher überprüfbare Festlegung, welcher Richter für welchen Fall zuständig ist. Hierdurch soll verhindert werden, dass unter Verstoß gegen den Gesetzesvorbehalt errichtete Ausnahmegerichte Einfluss auf das Ergebnis eines konkreten Verfahrens nehmen (§ 101 Abs. 1 Satz 1 GG).

Über allem schwebt die grundgesetzlich gesicherte richterliche Unabhängigkeit. Das heißt: Der zuständige Richter entscheidet, ob ein Verfahren begonnen oder fortgesetzt wird (siehe Infobox). „Der Betrieb läuft anders, aber er ruht nicht“, sagt Berger. Denn das Amtsgericht ist nicht nur in Eilsachen auch schriftlich zu erreichen. Der Gerichtsbriefkasten wird regelmäßig geleert, auch über E-Mail und Telefon ist ein Kontakt möglich. Gebenenfalls können auch Texte gescannt und per E-Mail verschickt werden. Bei Anträgen sind „echte“ Unterschriften unerlässlich, da bleibt nur der Briefkasten, also der Postweg.