Messerattacke : Zeuge fährt mit Auto zwischen drei Streithähne

Langenfeld/Hilden Ein Hildener verteidigt sich mit Pfefferspray.

Dem mutigen Einschreiten eines Zeugen ist womöglich zu verdanken, dass ein handgreiflicher Streit zwischen drei Männern am Sonntagmittag auf dem Berliner Platz in Langenfeld keine Verletzten nach sich zog. Ein 40-jähriger Langenfelder soll dabei versucht haben, einen 55-jährigen Hildener mit einem Messer anzugreifen. Dieser hatte sich mit Pfefferspray verteidigt. Die Polizei konnte die Streitenden später in Nähe des Volksgartens stellen und den Messer-Angreifer vorläufig festnehmen.

Am Sonntag, gegen 13.20 Uhr, war der Mann gerade mit seinem Auto auf der Düsseldorfer Straße in Richtung Leverkusen unterwegs, als er auf Höhe des Berliner Platzes drei Männer erblickte, die sich augenscheinlich heftig stritten. Plötzlich zog einer der drei ein Messer und bedrohte damit einen der anderen beiden, berichtet die Polizei. Dieser zog daraufhin ein Pfefferspray aus seiner Tasche und sprühte damit auf den Mann mit dem Messer. Der Zeuge habe, so die Polizei, prompt reagiert und sei mit seinem Auto zwischen die streitenden Personen gefahren, die daraufhin flüchteten – dabei habe der Angreifer auch sein Messer weggeworfen. Anschließend alarmierte der Zeuge die Polizei. Die Beamten konnten nicht nur die Männer stellen, sondern fanden in einem Gebüsch am Berliner Platz auch das Messer.