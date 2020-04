Brückenarbeiten : Sperrungen im Autobahnkreuz Hilden

So sahen die Abrissarbeiten an der alten Brücke aus. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld/Hilden Weiträumige Umleitung über Langenfeld (A 542/A 59).

Im Autobahnkreuz Hilden werden in A 3-Fahrtrichtung Oberhausen ab Mittwoch, 8. April, 9 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 5 Uhr, eine Fahrspur der A 3 und die Verbindungen zur A 46 in beide Richtungen (Düsseldorf/Neuss und Hilden/Wuppertal) gesperrt. Ab 18 Uhr wird eine weitere Fahrspur der A 3 in Richtung Oberhausen gesperrt, so dass dort bis zum nächsten Morgen nur noch eine Fahrspur zur Verfügung steht. Dies teilte der Landesbetrieb Straßen NRW mit. Eine großräumige Umleitung wird ab dem Autobahndreieck Langenfeld über die A 542 und A 59 ausgeschildert. Grund für die Sperrung sind Markierungs- und Asphaltarbeiten für den Neubau der Autobahnbrücke im Kreuz Hilden. Ab Donnerstagmorgen soll dann der Verkehr in Fahrtrichtung Oberhausen bereits über die neue Brücke fließen.