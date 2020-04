Nach verpasstem Halt : Mann zieht Notbremse in Bahn - und läuft zurück

Langenfeld Ein 25-Jähriger hat in einer S-Bahn hinter Langenfeld die Notbremse gezogen und die Tür geöffnet, um durch das Gleisbett zurück zum Bahnsteig zu laufen. Später gab der Mann an, seinen Halt verpasst zu haben.

Das teilte die Bundespolizei am Montag mit. Demnach sahen Mitarbeiter der Deutschen Bahn am Samstagnachmittag, wie die S6 in Richtung Köln auf freier Strecke abrupt stehenblieb, der 25-Jährige heraussprang und sich auf den Rückweg machte. Die Mitarbeiter stellten ihn zu Rede und riefen die Bundespolizei. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren. Warum der 25-Jährige derart in Eile war, sagte die Polizei zunächst nicht.