Corona-Krise : Freifahrtschein auch ohne Aktivierung

So sieht es aus, das Monheim-Pass-Portal. Foto: RP/Tim Kögler/Stadt Monheim

Monheim Monheim-Pass: Wegen coronabedingter Verzögerungen räumt die Stadt 14 Tage Karenzzeit ein.

(gut) Der Monheim-Pass kann bis etwa Mitte April auch ohne Aktivierung als Freifahrtschein für Busse und S-Bahn in Langenfeld und Monheim benutzt werden. Grund ist die coronabedingt verspätet angelaufenen Aktivierungsphase. Dies teilte die Stadt Monheim mit. Die deshalb eingeräumte Karenzzeit gelte etwa 14 Tage. Gleichwohl bittet sie die Monheimer, die Pässe „schnellstmöglich zu registrieren“.

Mehr als 43.000 Monheim-Pässe wurden Ende März an alle Bürger mit Hauptwohnsitz im Stadtgebiet per Post versandt. Mit der Karte können die Inhaber unter anderem im genannten Geltungsgebiet (inklusive bis Düsseldorf-Hellerhof S-Bahnhof) gratis Bus und Bahn fahren. Das entsprechende Portal für die Aktivierung – www.monheim-pass.de – ist inzwischen freigeschaltet. Zudem wurde die Monheim-Pass-App in den Stores von Google und Apple zum Download bereitgestellt.