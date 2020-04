Erziehungsberatung gibt Tipps : Geschwister: Kraftquelle fürs Leben

Monheim Konflikte zwischen Geschwistern sorgen in der Familienberatung immer wieder für Gesprächsbedarf.

Inzwischen wächst in Deutschland fast jedes zweite Kind ohne Geschwister auf, warum ist das so?

Bei Konflikten Die Erziehungsberatung für Eltern, Kinder und Jugendliche im Haus der Chancen an der Friedenauer Staße 17 c in Monheim ist für die beiden Städte Langenfeld und Monheim zuständig. Sie ist derzeit wegen der Corona-Krise für den Publikumsverkehr geschlossen. Eine Hotline ist aber montags bis freitags von 10 bis 12 Uhr und zwichen 14 und 16 Uhr erreichbar. Zwei der insgesamt dort tätigen neun Psychologen sind aber jeweils stundenweise vor Ort.

Welter Das ist eine komplexe Frage, deren Beantwortung auch gesellschaftliche und politische Gründe miteinbeziehen muss. Es ist übrigens keine rein deutsche Entwicklung sondern eine, die überall in Europa beobachtet werden kann. Abitur und ein langes Studium sind heute in westlichen Ländern üblich geworden. Danach folgt ein schwieriger Zugang zum Arbeitsmarkt. Wer möchte ohne Festanstellung ein Kind in die Welt setzen? Die Frauen bilden da keine Ausnahme mehr. Auch sie wollen materielle Sicherheit und Unabhängigkeit. Jede zweite Mutter ist bei der ersten Geburt ihres Kindes zwischen 30 und 39 Jahre alt. Selbst wenn der Wunsch nach mehreren Kindern besteht, klappt das dann nicht immer. Außerdem sind die Ansprüche in der Gesellschaft gestiegen. Man will sich seinem Kind widmen können, ihm Aufmerksamkeit und Wohlstand bieten können. Das wäre bei sechs Kindern in diesem Maße nicht möglich.