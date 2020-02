Karneval, bedeutender Wirtschafsfaktor im Rheinland : Kamelle: Wer soll das bezahlen?

Langenfeld Künstlergagen steigen, aber nur Top-Künstler versprechen volle Sitzungssäle. Auch Wurfmaterial muss bezahlt werden.

Sonst schlagfertige Karnevalisten werden erstaunlich schmallippig, wenn nach Details gefragt wird. Nur Helmut Schoos, Vorsitzender des Festkomitees Langenfelder Karneval, wird konkret. Die letzte Proklamation kostete – einschließlich Sitzungskapelle und Saalmiete: 18.200 Euro. Für das Sicherheitskonzept zum Karnevalszug werden 4000 Euro fällig, zuzüglich Zahlungen an Sanitätsdienste, Verkehrskadetten, Musikkapellen und die Haftpflichtversicherung in Höhe von 4100 Euro. Demgegenüber stehen Erlöse aus Eintrittskarten zur Proklamation und die Spenden der aktuell 80 Ehrensenatoren von rund 250 Euro jährlich. Dazu kommt ein Teil der insgesamt 13.000 Euro, mit denen die Stadt die drei Züge in Langenfeld, Berghausen und Reusrath bezuschusst.