Fußball-Bezirksliga : Effizienter HSV feiert Sieg im Derby

Langenfeld In der Fußball-Bezirksliga setzt sich der HSV Langenfeld 3:0 beim SSV Berghausen durch. Der Tabellenzweite SC Reusrath gewinnt 3:1 gegen DSC 99 Düsseldorf.

Zu Hause fühlt sich der Fußball-Bezirksligist SSV Berghausen am wohlsten. Schließlich agiert die Mannschaft von Trainer Patrick Michaelis auf der Sportanlage an der Baumberger Straße dominant und konnte dort bislang 20 der insgesamt 28 Punkte ergattern, sodass sie in der Heimtabelle den vierten Platz belegt. „Die Zahlen sind keine Überraschung. Unser großer Platz kommt uns einfach entgegen, und wir haben immer mehr Spielanteile“, erläuterte Michaelis. Trotz der guten Vorzeichen zog der SSV im Derby gegen den HSV Langenfeld den Kürzeren und verlor 0:3 (0:0).