Langenfeld Freiwilligenagentur : Agentur sucht Helfer für Schulbetreuung

Langenfeld (og) Die städtische Freiwilligenagentur sucht ehrenamtliche Helfer – etwa für eine Bastelaktion vor Ostern, wo Teilnehmer ihre Ideen mit Kindern im Grundschulalter umsetzen können. Ein weiteres Angebot richtet sich an Bürger, die Menschen helfen wollen, wieder ins Berufsleben einzusteigen.

Generell besteht in den Senioreneinrichtungen der Stadt immer Bedarf an Freiwilligen, die mit den dort betreuten älteren Menschen etwas unternehmen, wie beispielsweise mit ihnen spazieren gehen, ihnen etwas vorlesen oder Spiele spielen. Das ist nur eine kleine Auswahl der Möglichkeiten, sich in Langenfeld ehrenamtlich zu betätigen, so die Agentur. Informationen erhalten Interessierte montags, mittwochs und donnerstags von 10 bis 12 Uhr und donnerstags von 15 bis 17 Uhr in der Freiwilligenagentur Langenfeld im Rathaus, Konrad-Adenauer-Platz 1, im Pavillon vor dem Rathaus oder unter Tel. 02173 794-2140 und per E-mail unter freiwilligenagentur@langenfeld.de .