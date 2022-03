Autofahrerin bremst stark ab : Hund rennt auf Straße – Jugendlicher bei Unfall in Langenfeld schwer verletzt

Hund rennt auf Straße – Jugendlicher bei Unfall in Langenfeld schwer verletzt

Langenfeld Ein 17-jähriger Mopedfahrer ist in Langenfeld in ein Auto gekracht und wurde dabei schwer verletzt. Die Autofahrerin hatte eine Vollbremsung eingelegt, weil ein entlaufener Hund auf die Straße gelaufen war.

Ein entlaufener Hund hat in Langenfeld für einen Unfall mit einem schwer verletzten Mopedfahrer gesorgt. Der 17-Jährige krachte in ein vorausfahrendes Auto, das durch eine Vollbremsung plötzlich zum Stehen kam, wie die Polizei am Dienstagabend mitteilte.