Unfälle in Dinslaken und Hünxe : Motorradfahrer schwer verletzt

Dinslaken/Hünxe Zwei Motorradfahrer erlitten am Montag bei Verkehrsunfällen in Dinslaken und Bruckhausen schwere Verletzungen. Lebensgefahr besteht nicht.

Schwere Verletzungen erlitt ein 65 Jahre alter Motorradfahrer am Montag bei einem Unfall auf der Voerder Straße. Gegen 16.15 Uhr befuhr der Mann die Voerder Straße in Fahrtrichtung Willy-Brandt-Straße (B 8). Vor der dortigen Kreuzung hatte sich aufgrund einer roten Ampel ein Rückstau gebildet. Der Motorradfahrer scherte links aus und wollte die Fahrzeugschlange zunächst links überholen, um sich dann auf der Linksabbiegespur einzuordnen. Dies teilte die Polizei mit.

Während der 65-Jährige an der Fahrzeugschlange vorbeifuhr, kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 47-jährigen Frau aus Dinslaken . Diese war durch eine Lücke zwischen den wartenden Fahrzeugen vom Grundstück des dortigen Seniorenheims auf die Voerder Straße in Richtung Wohnungswald abgebogen. Bei dem Zusammenstoß stürzte der Motorradfahrer. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus.

Ein weiterer Motorradunfall ereignete sich am Montag gegen 17 Uhr auf der Dinslakener Straße in Bruckhausen. Eine 21-jährige Frau aus Essen wollte nach links in die Hauptstraße einbiegen. Hierbei stieß sie mit einem 25-jährigen Motorradfahrer aus Dinslaken zusammen, der in Richtung Lohberg unterwegs war.