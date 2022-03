A46 bei Hagen : Mann steigt nach Unfall aus Auto und wird tödlich erfasst

Hagen Nach einem Unfall auf der A46 stieg ein 74-Jähriger aus seinem Auto. Dabei wurde er von einem anderem Wagen erfasst. Er starb im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen.

Ein Mann ist auf der Autobahn 46 bei Hagen nach einem Unfall aus seinem Auto gestiegen, von einem anderen Wagen erfasst und tödlich verletzt worden. Der 74-Jährige erlag nach dem Unfall am Sonntagabend in einem Krankenhaus seinen Verletzungen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die A46 war zeitweise voll gesperrt.