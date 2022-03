Tipps zum Weltwassertag : Warum Abfall nicht in die Toilette gehört

Diana Singer, Laura Lenders und der städtische Klimaschutzbeautragte Jens Hecker (von links) setzten sich für den Schutz des Wassers ein. Foto: Andreas Voss

Langenfeld Immer noch landen viele Abfälle über die Toilette im Wassernetz oder wird Putzwasser im Gulli entsorgt. Zum Weltwassertag informieren Verbraucherzentrale, Verbandswasserwerk und Stadt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Anlässlich des Weltwassertags am 22. März informieren die Verbraucherzentrale Langenfeld, das Verbandswasserwerk Langenfeld-Monheim und die Stadt zum Thema „Fremdstoffe im Abwasser“. Denn das Abwasser muss vieles schlucken: Feuchttücher, Medikamente, Essensreste und Chemikalien – mal fest, mal flüssig – landen allzu häufig über die Toilettenspülung und den Abfluss in der Kanalisation. Der schwer abbaubare Abfall muss dort mit aufwendigen Verfahren wieder aus dem Wasser gefischt und herausgefiltert werden.

Ein hoher Reinigungsaufwand in den Kläranlagen belastet den Geldbeutel von Verbrauchern sowie die Umwelt jedoch gleichermaßen. „Jeder kann dazu beitragen, das Abwasser so wenig wie möglich zu verschmutzen. Abhilfe schafft schon ein Mini-Mülleimer im Bad, um etwa Feuchttücher, Hygieneartikel, Haare oder Medikamente für die Restmülltonne darin zu sammeln“, rät Laura Leuders, Umweltberaterin der Verbraucherzentrale in Langenfeld.

Auf den ersten Blick haben Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung nichts miteinander zu tun, da beides getrennte technische Systeme sind. Das Trinkwasser wird als Grundwasser aus Brunnen im Knipprather Wald gewonnen, aufbereitet und in das Verteilnetz nach Langenfeld und Monheim gepumpt.

Nach Gebrauch durch die Kunden fließt das Wasser als Schmutzwasser über den Abfluss in das Trennkanalsystem der Stadt Langenfeld. Von da aus gelangt das Schmutzwasser in das Klärwerk Monheim, wo es gereinigt und anschließend in den Rhein geleitet wird. Das Regenwasser hingegen fließt nicht über das Klärwerk, sondern wird entweder im Stadtgebiet versickert oder in Bäche eingeleitet.

Warum auf den zweiten Blick Trinkwasser und Abwasser doch miteinander zu tun haben, erklärt Rudolf Gärtner vom Verbandswasserwerk Langenfeld-Monheim: „Fast das gesamte Stadtgebiet Langenfeld dient als Wasserschutzgebiet für die Trinkwassergewinnung. Der versickernde Regen bildet das zufließende Grundwasser. Deshalb ist es wichtig, dass im Stadtgebiet die Kanäle und Hausanschlüsse dicht sind und so kein Abwasser in das Grundwasser aussickert. Und wichtig: Putzwasser soll nicht in die Kanaleinläufe des Regenwasserkanals gekippt werden – denn dieses Wasser wird nicht im Klärwerk gereinigt, sondern versickert im Stadtgebiet oder gelangt in den nächsten Bach.“

„Ich sehe was, was du nicht siehst!“ – unter diesem Motto hat das Projekt Klimafolgen und Grundstücksentwässerung zusammen mit der Umweltberatung der Verbraucherzentrale, dem Verbandswasserwerk Langenfeld-Monheim und der Stadtentwässerung Langenfeld am 17. März eine ins Auge springende Graffiti-Aktion gestartet. Mit dem Motto besprühte Kanaldeckel sollen darauf aufmerksam machen, welche schwer abbaubaren Fremdstoffe im Abwasser landen und dieses belasten.

Welche finanziellen und umweltschädlichen Folgen es hat, wenn Toiletten und Waschbecken als Müllschlucker benutzt werden und dass Müll wie Fette, Öle, Chemikalien und feste Stoffe stattdessen in die Restmülltonne oder zum Sondermüll wandern sollten, können Verbraucher bei der Umweltberatung der Verbraucherzentrale unter Telefon 02173 8492522 erfahren. Ein kostenloser Flyer mit weiteren Informationen kann ebenfalls unter der Rufnummer bestellt werden. Weitere Informationen der Verbraucherzentrale NRW zum Abbau von Müll im Abwasser finden Interessenten im Internet unter www.kmia.de.

(RP)