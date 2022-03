Unbekannter belästigt Monheimerin : Älterer Mann pöbelt 34-jährige Frau an

Unbekannter belästigt Monheimerin mit rassistischen Äußerungen. Die Polizei sucht Zeugen und ermittelt. Foto: Jochen Tack

Monheim Ein grauhaariger Senior pöbelte am Montag eine 34-jährige Frau und ihr Kind in ihrem Auto an, trat gegen den schwarzen Renault und verschwand.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eine 34-jährige Frau ist am Montag, 21. März, in Monheim von einem Mann ausländerfeindlich beleidigt worden. Eine Strafanzeige wegen Volksverhetzung wurde gefertigt, teilt die Polizei mit.

Gegen 13.40 Uhr war die Monheimerin gemeinsam mit ihrem Kind im Auto, einem schwarzen Renault, unterwegs. Als sie in auf der Straße Frohnkamp auf Höhe der Hausnummer 18 war, nahm sie am Straßenrand einen älteren Mann wahr, der wild gestikulierte. Plötzlich schlug und trat der Senior gegen den Renault und beleidigte die Monheimerin, die ein Kopftuch trug, rassistisch. Anschließend entfernte er sich in Richtung Lindenstraße.