Verkehrsunfall in Bedburg-Hau : Auto überschlägt sich - Mann verletzt

BEDBURG-HAU Die Feuerwehr musste einen Mann aus einem Fahrzeug befreien. Das Auto war in Folge des Zusammenstoßes mit einem anderen Pkw auf dem Dach gelandet. Der Insasse wurde verletzt.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Montag in Bedburg-Hau an der Gocher Landstraße / B 9 ereignet. Aus noch unbekannter Ursache kollidierten zwei Pkw, anschließend überschlug sich ein Auto und kam auf dem Dach zu liegen. Ein Insasse des Fahrzeugs wurde bei dem Unfall verletzt, die Feuerwehr befreite ihn aus dem umgestürzten Auto. In der Folge des Verkehrsunfalls kam es zu langen Rückstaus zwischen Goch und Kleve.