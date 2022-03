Fußball, Frauen-Niederrheinliga : HSV-Frauen ärgern sich über 0:2

Langenfeld Gegen die Reserve des MSV Duisburg kassieren die Niederrheinliga-Fußballerinnen des HSV Langenfeld zwei Distanztore und verlieren mit 0:2. Coach Carsten Kerkhoff hadert mit dem Ergebnis.

In der Partie gegen die Zweitvertretung des MSV Duisburg halten die ersatzgeschwächten Fußballerinnen des HSV Langenfeld in der Niederrheinliga zwar lange gut mit, leisteten sich allerdings erneut zu viele individuelle Fehler. Unter dem Strich steht daher eine 0:2 (0:1)-Niederlage. Als nächstes geht es für sie zum Tabellenführer FV Mönchengladbach .

„Es kam, wie es kommen musste“, sagte HSV-Trainer Carsten Kerkhoff nach dem Spiel. Aufgrund von vielen Ausfällen ging der Übungsleiter mit nur 13 Spielerinnen im Kader in die Begegnung, weshalb das Trainerteam auf Akteurinnen aus der eigenen Reserve zurückgreifen musste. Angreiferin Kerstin Klimmek, die sonst für die zweite Mannschaft des HSV auf Torejagd geht, rückte beispielsweise direkt in die Startelf des Niederrheinligisten. Auch die Gäste aus Duisburg gingen ersatzgeschwächt in das Spiel, traten allerdings effektiver auf und nahmen so die drei Punkte mit nach Hause.