Tischtennis, Verbandsliga : TTG trifft auf Grevenbroich und Bochum

TTG-Teamsprecher Stefan Boll in Aktion. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld In der Aufstiegsrelegation bekommt es die TTG Langenfeld mit dem TTC BW Grevenbroich und dem TT-Team Bochum zu tun. Die Gruppe trägt ihre Spiele am 7. und 8. Mai in Bochum aus.

Von Fabian Schmitt

Die Enttäuschung sitzt tief. Vor einem Monat entschied der Westdeutsche Tischtennis-Verband, die Saison in seinen Spielklassen von der NRW-Liga abwärts aufgrund der Corona-Pandemie für beendet zu erklären. Weil die Tabellenwertung auf Grundlage der ausgetragenen Vorrundenpartien erfolgt, ist der Verbandsligist TTG Langenfeld davon stark betroffen. Ohne Niederlage mussten sich die Langenfelder (18:2 Punkte) hinter dem TTC Mödrath (19:1) mit dem zweiten Platz begnügen, der nur die Relegation bringt.

Mittlerweile hat der WTTV die Relegationspaarungen festgelegt: In seiner Gruppe trifft Langenfeld auf den TTC BW Grevenbroich und das TT-Team Bochum aus der NRW-Liga. Der Verbandsligist TTC Schwalbe Bergneustadt III hat seine Teilnahme zurückgezogen. „Der WTTV wird noch festlegen, ob die besten ein oder zwei Mannschaften aus unserer Gruppe nächste Saison in der NRW-Liga spielen werden“, erklärt TTG-Sprecher Stefan Boll. Die Gruppe trägt ihre Duelle am 7. und 8. Mai in Bochum aus.

Die TTG geht als Außenseiterin ins Rennen. In der vergangenen Meisterschaft kamen die Langenfelder schon gegen die Reserve der Grevenbroicher nicht über ein 8:8 hinaus, wodurch sie kurz vor dem Abbruch der Saison ihre Tabellenführung an Mödrath übergaben. „Aus der Erfahrung schätze ich Grevenbroich noch etwas stärker als Bochum ein. Trotzdem müssen wir schon zwei Sahnetage haben, um gegen beide Kontrahenten Siege einzufahren. Meine Mannschaft hat einen großen Siegeswillen.“ Zwischen der NRW-Liga und Verbandsliga sei ein klares Leistungsgefälle zu erkennen.