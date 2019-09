Saisonschluss : Freibad ist nur noch heute und morgen geöffnet

Nur noch am heutigen Dienstag und am Mittwoch ist das Freibad geöffnet. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Die Freibadsaison in Langenfeld geht zu Ende. Es ist nur noch am heutigen Dienstag und am morgigen Mittwoch von 7 bis 11 Uhr geöffnet.

Für die Sportgemeinschaft Langenfeld (SGL) als Bäderbetreiberin verweist Vereinssprecherin Kristin Erven-Hoppe auf die zuletzt vor allem nachmittags geringen Besucherzahlen und die Wettervorhersagen. Immerhin gab es in dieser Saison 59.800 zahlende Besucher. Zum Vergleich: 2018 waren es 66.045, 2017 rund 38.000. „Allerdings kamen in dieser Saison davon allein 27.000 im Juni. Da war es heiß und außerdem waren einige Freibäder der Region teils geschlossen.“ Wegen des damit verbundenen Zulaufs gab es Ende Juni im Langenfelder Freibad aus Sicherheitsgründen an zwei Tagen einen Einlassstopp.

Im ebenfalls an der Langforter Straße 72 gelegenen Hallenbad gelten ab Donnerstag folgende Zeiten: Mo 10-16 Uhr, Di 6.30-22 Uhr, Mi 6.30-16 Uhr, Do 6.30-22 Uhr, Fr 6.30-18 Uhr, Sa 8-16 Uhr, So 8-14 Uhr.

