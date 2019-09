Langenfeld : Stadtverwaltung berät Eigentümer zu Solarenergie

Langenfeld Am 26. und 30. September sowie am 8. Oktober ab 18 Uhr gibt’s Infos im Rathaus.

Schon seit vielen Jahren wird der Einsatz erneuerbarer Energien – insbesonders die Nutzung der Sonnenenergie – in Langenfeld gefördert. So gibt es in Langenfeld bereits weit über 1000 Solardächer und die höchste Photovoltaikleistung im Kreis Mettmann, teilt Stadtsprecher Andreas Voss mit. Der Einsatz von Photovoltaik-Anlagen habe sich in den vergangenen Jahren verändert. Durch eine Senkung der Einspeisevergütung sei die Stromproduktion zur reinen Rendite weniger lukrativ geworden, die ökologischen und ökonomischen Aspekte der Eigenversorgung und Autarkie hingegen seien immer interessanter geworden. „Denn am lukrativsten ist Photovoltaik meist, wenn der produzierte Strom selbst genutzt wird und damit der Einkauf von Strom ersetzt werden kann“, sagt der Langenfelder Klimaschutz-Beauftragte Jens Hecker.