Stadtgespräch : Boomberger Dorfgarde spielt und feiert

Monheim Die Baumberger sind stolz, bei den Musikalischen Musketieren dabeigewesen zu sein.

Die Boomberger Dorfgarde hat bei super Wetter ihr diesjähriges Spiele- und Sommerfest auf der Baumberger Bürgerwiese gefeiert. Wie in den Jahren zuvor wechselten sich Geschicklichkeitsspiele, Ausdauerspiele aber auch Spiele die den Geist forderten oder Glück erforderten, nacheinander ab. Den Abschluss bildete wieder eine Siegerehrung mit Pokalübergabe an das siegreiche Team. Der Ausklang bestand aus einem gemeinschaftlichen Grillen und der Abstimmung, welche Spiele im nächsten Jahr stattfinden sollen. Nächster Jahreshöhepunkt war wenig später ein Auftritt in Bonn beim 55. Sommerfest der Musikalischen Musketiere. Dort traten an zwei Tagen mehr als 40 Gruppen aus dem Bonner und Kölner Karneval auf. Die Dorfgarde ist sehr stolz, dass sie hierzu eingeladen wurde.