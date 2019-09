Langenfeld/Monheim : Was ist das Einser-Abitur noch wert?

Langenfeld/Monheim Schulleiter aus der Region sowie eine Abiturientin geben eine Einschätzung ab.

Von Ilka Platzek

Die Zahl der Einser-Abiturienten in Deutschland nimmt deutlich zu. Hatte 2008 noch ungefähr jeder fünfte Schulabsolvent einen Notenschnitt von mindestens 1,9, war es 2018 bereits mehr als jeder vierte. Das ist das Ergebnis einer Umfrage unserer Zeitung in allen 16 Bundesländern. In Nordrhein-Westfalen ist demnach der Anteil der Einser-Abiturienten in den vergangenen zehn Jahren um 7,5 Prozent gestiegen. 2008 hatten in NRW noch 16,8 Prozent der Abiturienten einen Notendurchschnitt zwischen 1,0 und 1,9. 2018 waren es bereits 24,3 Prozent.

Stichproben in Langenfeld, Monheim und Haan bestätigen diesen Eindruck. Hier gibt es sogar noch mehr Einser-Abiturienten als im NRW-Durchschnitt. Am Konrad-Adenauer-Gymnasium in Langenfeld hatten von 108 Abiturienten 32 eine 1 vor dem Komma, macht knapp 30 Prozent. Schulleiter Stephan Wippermann-Janda sagt, dass das keine Steigerung sei, sondern dass der Notendurchschnitt am KAG ohnehin auf einem hohen Niveau liege. Ihn wundert das nicht: „Die meisten wollen studieren. Schüler mit einem klaren Ziel vor Augen powern ordentlich. Die sind strebsam und arbeitswillig. Etwa 50 Prozent der Studiengänge sind Numerus Clausus-Fächer. Selbst Mangelfächer wie Grundschullehramt oder katholische Theologie erfordern einen hohen Notendurchschnitt.“

Info Bundesweit steigt die Zahl der Musterschüler Die Einser-Abiturienten-Anteile im Überblick. Angegeben sind jeweils die Prozentwerte aus dem Jahr 2018 (Schleswig-Holstein: 2017) und in Klammern der Vergleichswert aus dem Jahr 2008. 1. Thüringen 37,9 (30,5) 2. Sachsen 34,6 (22,4) 3. Bayern 31,5 (24,0) 4. Brandenburg 30,2 (25,0) 5. Sachsen-Anhalt 29,9 (19,3) 6. Mecklenburg-Vorp. 28,9 (24,4) 7. Bremen 27,4 (24,7) 8. Berlin 26,4 (17,9) 9. Hessen 27,2 (22,2) 10. Hamburg 26,0 (19,3) 11. Saarland 25,8 (21,4) 12. NRW 24,3 (16,8) 13. Baden-Würt. 24,0 (25,6) 14. Rheinland-Pfalz 22,5 (15,4) 15. Niedersachsen 21,7 (16,1) 16. Schleswig-Hols. 17,3 (14,9)

Der Schulleiter glaubt nicht, dass die Anforderungen gesunken sind. „Eine Eins vor dem Komma bekommt keiner geschenkt, aber heute gehen die Schüler auch in Nachprüfungen, wo man zu meiner Zeit verzichtet hätte, weil man in erster Linie ein gutes Leben wollte und mit einer 2,5 zufrieden war. Heute reicht das nicht mehr.“

Hanna Bolz war 2019 Jahrgangsbeste am KAG. Sie hat die 1,0 geschafft. Die junge Frau hatte Mathe- und Chemie-Leistungskurse und sagt: „Das ist mir nicht zugeflogen, ich habe viel gelernt. Mein Ziel war nicht die 1,0, aber ich habe versucht, mein Bestes zu geben.“ Der Lohn ist ein duales Studium im Bereich Maschinenbau/Produktionstechnik. „Ich fange jetzt bei Daimler in Stuttgart an.“ Hanna wusste schon früh, was sie beruflich wollte: „Girl’s Day, Praktika und Berufsmessen haben mir geholfen herauszufinden, was ich will und was nicht.“ Ihren Mitschülern sei es ähnlich gegangen. „Mehrere Mitschüler wollen Medizin studieren. Da braucht man Bestnoten.“

Am Städtischen Gymnasium Haan staunt Schulleiterin Friederike von Wiser immer noch über den aktuellen Abijahrgang: Von 86 Schülern hatten 35 eine Eins vor dem Komma. Fünf haben sogar die 1,0 erreicht. Demnach haben 40 Prozent dieses Jahrgangs ein Einser-Abitur gemacht. „Unsere erste Reaktion war: Huch. Letztes Jahr lagen wir etwa im Landesdurchschnitt.“ 2019 habe man es allerdings mit einem ganz speziellen Jahrgang zu tun gehabt: „Da waren viele Exzellenzschüler drunter und noch dazu viele, die viel gelernt haben.“ Zum Wert solcher Noten will sie nichts sagen: „Das überlasse ich anderen. Ich wünsche ihnen, dass sie es schaffen an der Uni.“

Eine mögliche Erklärung für die Leistungssteigerung gibt Schulleiter Dr. Hagen Bastian vom Otto-Hahn-Gymnasium in Monheim. Auch dort haben über 30 Prozent der Abiturienten die Eins vor dem Komma: „Dieses Jahr war Mathe wohl gut lösbar, aber generell ist das Zentralabitur für unsere Schüler günstig. Das hat ein mittleres Anforderungsprofil, damit auch Schüler an schwächeren Schulen etwa mit hohem Migrantenanteil eine Chance haben. Hier im Kreis Mettmann herrschen doch an den meisten Schulen gute Rahmenbedingungen, deswegen schneiden die Schüler auch gut ab.“ Außerdem bestätigt er den Eindruck der anderen Schulleiter, wonach die Schüler heute zielstrebiger sind als frühere Generationen: „Noch sind wir ja im G8. Da haben sich ohnehin eher die guten Schüler für‘s Gymnasium und die schwächeren für die Gesamtschule entschieden.“

Bastian findet es nicht problematisch, wenn alle mit einer 1 abschneiden. „Das trifft ja auch auf unsere Referendare zu und da sehe ich keinen Qualitätsverlust.“ Den aktuellen Abiturienten bescheinigt er: „Die sind methodisch gut, können präsentieren und vor Gruppen sprechen.“

