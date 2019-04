Langenfeld: Langenfeld investiert in Schwimmbäder

Langenfeld Das Hallenbad soll attraktiver werden, bleibt aber Sportbad. Das Freibad wird für die Saison fit gemacht.

Wer also, verlockt von Frühlingstemperaturen, gern schwimmen möchte, muss im Hallenbad seine Bahnen ziehen. Auf Beachflair, wie in Spaßbädern anderer Kommunen, müssen Schwimmer allerdings verzichten. „Wir sind und bleiben ein Sportbad“, sagt Karsten Lüdorf vom Sportreferat. In der letzten Sportausschusssitzung (tagt nur zweimal im Jahr) hatte er der Politik den Ist-Zustand des Bades vorgestellt. Danach ist in der vergangenen Legislaturperiode die Fassade für 575.000 Euro saniert worden. Das Lehrschwimmbecken mit der speziellen Hubtechnik ist für 14.500 saniert worden und kann nun bis auf einen Wasserstand von 60 Zentimetern angehoben werden – etwa fürs Babyschwimmen.

„Wir haben uns in anderen Kommunen umgesehen, wie die Interessen der einzelnen Schwimmgruppen besser berücksichtigt werden können“, sagt Lüdorf. In Haan etwa sei das Bad an zweit Tagen komplett für die Öffentlichkeit geschlossen. Dafür gebe es an anderen Tagen mehr Zeiten. „Das kann kein Modell für Langenfeld sein“, sagt Lüdorf, der weiß, dass vor allem Sportbäder für Städte ein Zuschussgeschäft in Millionenhöhe sind. In den kommenden Monaten will die Stadt, die das Eintrittsgeld der Schwimmer bekommt, schauen, wie sich die Nutzung optimal verteilen lässt. Dazu sollen die Besucherzahlen erfasst werden. Wer nutzt welche Zeitfenster, sei dabei die Frage. Zusätzlich könnte der Schwimmspaß mit kleinen Annehmlichkeiten verbessert werden. – 2018 haben wegen des heißen Sommers rekordverdächtige 66.045 Besucher das Freibad aufgesucht, das Hallenbad 29.222 (Kinder ab sechs Jahren und Erwachsene).