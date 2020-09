Pflegekräfte dringend gesucht : Mirindra darf jetzt Pflegerin werden

Mirindra, die St.Martinus-Altenpflegeschülerin aus Madagaskar, brauchte Unterstützung beim Erwerb eines Aufenthaltstitels. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Die junge Frau aus Madagaskar, die derzeit ein Freiwilliges Soziales Jahr im Seniorenzentrum St. Martinus absolviert, hat einen Aufenthaltstitel. Sie kann jetzt eine Ausbildung zur Pflegefachfrau absolvieren.

Von Martin Mönikes

Vorigen Donnerstag brach im Seniorenzentrum St. Martinus in Richrath spontan großer Jubel aus. Eine junge Frau vollführte Freudentänze. Auslöser war eine E-Mail der Ausländerbehörde der Kreisverwaltung in Mettmann. Mirindra, eine 26-jährige angehende Altenpflegeschülerin aus Madagaskar, hatte die Nachricht erhalten, dass sie am nächsten Morgen in Mettmann die seit Wochen sehnlichst erwartete Aufenthaltsgenehmigung abholen könne. Schon seit einem Jahr arbeitete die in Monheim lebende Frau als FSJ-lerin im Haus, und sollte im September mit der Ausbildung zur examinierten Pflegekraft beginnen (siehe Info). Im Sommer 2019 hatte sich Mirindra beworben, erfolgreich hospitiert und den Wunsch entwickelt, diesen Beruf zu erlernen. Mit Blick auf die guten Leistungen der jungen Frau, die ursprünglich als Au-pair-Mädchen nach Deutschland gekommen war, und angesichts des allseits beklagten Mangels an Fachkräften unterstützte nicht nur die stellvertretende Pflegedienstleiterin Silvia Stoffel das Vorhaben. „Der Aufenthaltstitel war die zwingend notwendige Voraussetzung für den Arbeitsvertrag und den Schulbesuch“, erklärt Markus Peuker, seit wenigen Wochen neuer Einrichtungs- und Pflegedienstleiter im Seniorenzentrum. Das Heim musste der Ausländerbehörde auch zusichern, dass Mirindra nach der Ausbildung einen unbefristeten Arbeitsvertrag bekommt. Die kompletten Unterlagen lagen bei der Kreisverwaltung, „aber es gab keinen Zwischenbescheid, und die Zeit lief uns davon“. Auch die häusliche Unterbringung Mirindras war damit unklar.

Die Unsicherheit war für Mirindra, die ohne Angehörige in Deutschland lebt, schwer zu ertragen: „Ich wusste nicht, wie es weitergeht“. Aber die Heimbewohner solidarisierten sich mit Mirindra. „Innerhalb einer Stunde hatten wir 100 Unterschriften für eine Petition an den Bürgermeister zusammen“, so Peuker. „Wir wären mit allen Bewohnern vors Rathaus gezogen“, versichert er. Bei Bürgermeister Frank Schneider rannte er damit aber offene Türen ein, er musste Mitarbeiter und Bewohner des Seniorenzentrums gar nicht erst aufmarschieren lassen.

Info Pflegeberufe sollen attraktiver werden Ab 2020 werden die bisherigen Pflegeausbildungen – Alten-, Kinder- und Krankenpflege – generalistisch gestaltet. Das bedeutet, es entsteht eine einheitliche Ausbildung mit der Möglichkeit einer spezifischen Vertiefungsphase im letzten Ausbildungsdrittel. Grundlage ist hierfür das Gesetz zur Reform der Pflegeberufe. Absolventen der neuen generalistischen Berufsabschlüsse Pflegefachfrau/Pflegefachmann können in allen Pflegebereichen tätig werden. Neben der Attraktivität des Berufsbildes fördert diese Reform auch die Karrierebildung. Beruflich Pflegenden werden vorbehaltene Tätigkeiten zugesprochen, es handelt sich dabei um pflegerische Tätigkeiten, die künftig ausschließlich von ausgebildeten Pflegefachkräften vorgenommen werden dürfen.