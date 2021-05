Kreis Mettmann : Taxipreise steigen – Pandemie macht Sorge

Taxis warten am S-Bahnhof Langenfeld auf Fahrgäste. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Kreis Mettmann Im Kreis Mettmann sollen die Tarife der 106 Taxiunternehmen erhöht werden. Der zuständige Fachausschuss des Kreises kommt am Mittwoch zu Beratungen zusammen.

Das Taxifahren in Langenfeld, Monheim und den anderen Städten des Kreises soll teurer werden. Eine von Taxiunternehmen beantragte Erhöhung der vor gut zwei Jahren zuletzt gestiegenen Preise sei gerechtfertigt, heißt es in einer Verwaltungsvorlage zur Sitzung des Kreisausschusses für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz am kommenden Mittwoch. Astrid Bödeker vom Straßenverkehrsamt begründet diesen Vorschlag mit gestiegenen Verbrauchskosten, verteuerten ÖPNV-Tickets, der Erhöhung des Mindestlohns von 8,84 auf 10,45 Euro (Mitte 2022) sowie den aktuellen Tarifen der umliegenden Großstädte und Landkreise.