Monheim Unfall : Betrunkene Monheimerin verursacht Unfall

Eine Radfahrerin aus Düsseldorf wurde von einer angetrunkenen Monheimerin angefahren. Foto: dpa/Friso Gentsch

Monheim (elm) Die 37-Jährige war alkoholisiert und führerscheinlos unterwegs und wollte mutmaßlich nicht weiter auffallen. Als die Monheimerin am Samstag, gegen 11 Uhr, mit einem Ford von der Geschwister-Scholl-Straße in den Garather Weg einbiegen wollte, hielt sie zwar zunächst auch vorschriftsmäßig an der Haltlinie.

Beim Abbiegen aber übersah sie eine 24-jährige Düsseldorferin, die auf dem Garather Weg in Richtung Hauptstraße radelte und Vorfahrt hatte. Bei dem Zusammenstoß stürzte die Radfahrerin, zog sich aber nur leichte Schürfwunden zu. Sie wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt.